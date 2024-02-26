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烏克蘭戰爭滿兩年 澤倫斯基罕見公布兵損 3.1萬人戰死

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-26 12:00

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烏國總統澤倫斯基。（圖：Shutterstock）

烏克蘭戰爭上周六（24 日）屆滿兩年，烏國總統澤倫斯基周日罕見公布烏軍陣亡人數，坦承過去兩年來已有 31,000 名士兵為國捐軀。

據《路透》報導，澤連斯基在基輔舉行的記者會上表示，他不能透露受傷人數，因為這麼做有助於俄羅斯擬定作戰計畫。

「31,000 名烏克蘭士兵在這場戰爭中陣亡，不是 30 萬，不是 15 萬……（俄羅斯總統）普丁說謊…… 但無論如何，這對我們來說是一個巨大損失。 」

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）曾在 2022 年底表示，開戰以來已經有 13,000 名烏國士兵戰死沙場，此後烏克蘭不曾再公布兵損。

《紐約時報》曾在去年 8 月引述未具名美國官員指出，自烏克蘭戰爭爆發以來，烏國已經有 70,000 人犧牲，並指出俄國陣亡人數多達 120,000 人。

此外，澤倫斯基周日表示，俄軍準備在 5 月底或夏季發動新攻勢，而烏軍已有明確作戰計畫。

澤倫斯基強調，基輔與西方盟友之間保持團結依舊非常重要，烏國是否能戰勝俄國，取決於烏國持續獲得西方國家的支持。他預測未來兩個月的戰局依舊艱困。






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