除了黃仁勳 美國矽谷AI核心圈還有位美籍台裔大咖

鉅亨網新聞中心 2024-02-26 10:00

由 ChatGPT 引爆的人工智慧（AI）盛宴，已經持續一年有餘，而輝達（Nvidia）(NVDA-US) 是這場盛宴絕對關注焦點。除了輝達，這場狂歡還有一個贏家，即美籍台裔梁見後（Charles Liang）創立的美超微（Super Micro ）(SMCI-US) 。

據《每日經濟新聞》報導，美超微的總部位於美國加州聖荷西，主營產品包括伺服器、存儲系統等，是全球前三大伺服器大廠之一。美超微在美洲、亞洲及歐洲均設有製造和營運中心，全球員工總數超過 4,000 人。輝達、Meta 及特斯拉都是美超微的客戶。

生成式 AI 浪潮掀起之後，美超微的股價隨之大漲，到 2023 年最後一個交易日，收盤價達到 284.26 美元，較 2022 年股價最低點（34.11 美元）暴漲逾七倍。

時序進入 2024 年，美超微出現更加迅猛的漲勢，股價一度突破 1,000 美元大關。截至 2 月 22 日，今年來的漲幅達 241.75%，市值衝到 545 億美元。

若從過去 12 個月的數據看，美超微的股價漲幅一度達到 980%，甚至超越美股「七大科技股巨頭」。

「最牛 AI 股」的名號就此打響，梁見後也由此成為繼黃仁勳、蘇姿丰之後，在 AI 核心圈刻下名字的第三位美籍台裔大咖。

《彭博》的數據顯示，截至 2024 年 2 月 22 日，梁見後的個人財富為 65 億美元。

隨著美超微股價暴漲，許多人也開始好奇梁見後是何許人也。

梁見後現年 66 歲。與黃仁勳從小移民美國不同，梁見後是土生土長的台灣人，畢業於台北工專電機工程科（台北科技大學前身）。他在 1984 年赴美國德州大學阿靈頓分校電機工程系深造，取得碩士學位。

1993 年夏天，梁見後決定創業，與妻子劉秋珠攜手在美國矽谷創立美超微。劉秋珠至今仍擔任副總裁和董事會成員。

梁見後剛創業時，大家並不看好。當時他在業界的朋友認為，他創業的時機、地點、選的行業都不對。

梁見後曾透露，那時候大家都是以產品價格取勝，但他認為產品品質才是王道，因此他不停改良產品，希望能做出讓矽谷最挑剔客戶都滿意的產品。

美超微創立之初，梁見後就決定展開「一條龍」服務，1995 年推出世界首張可以搭載兩顆 CPU 的伺服器主板，且不久後又研製出可搭載四顆 CPU 的伺服器主板。相較於早期主板基本只能搭載一顆 CPU 的做法，這種主板的創新，對於當時科技界來說，相當具前瞻性。