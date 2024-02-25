盤中速報 - DYDX大漲11.53%，報3.58美元

dYdX 上線於 2018 年，為一個去中心化的衍生品交易所，建立於以太坊上的 Layer2，主要提供「永續合約」與「槓桿交易」兩種服務。用戶的資金會留存在自己的「錢包」或依照「智能合約」運行，此外進行交易不需要另外支付 gas fee，讓交易的過程中減去人為因素（交易所被駭）以及高額的手續費，吸引許多用戶使用。