〈觀察〉印尼禁執照、國際產能掀關閉潮 鎳市供給過剩壓力盼減緩

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-25 11:20

全球鎳市自去年開始供給過剩情況持續加大，鎳價更是一路下跌，為減緩鎳市供過於求的現象，全世界最大的原生鎳生產國印尼已明確不發放鎳金屬熔煉執照，部分不具成本競爭力的業者也陸續關閉產能，預期未來整體硫化鎳產能有望下降約 8%。

印尼擁有世界上最大的鎳儲量，華新分析，當地政府為避免過分開採，限制煉礦的新產能與新執照的發放，印尼新政府上任看起來也不會改變，此外，此做法同時希望未來整個產業可以往下游的不鏽鋼跟電子材料發展。

另外，國際上輸出功率較小、較舊的產能在生產效益不具競爭力情況下，將會進行淘汰，其中，澳洲與部分蘇聯的硫化鎳產能屬於傳統製程、生產效率差，近期會陸續關閉，預期整體供給有機會減少約 8%。

全球鎳市場的供給過剩壓力至今尚未緩解，鎳鐵價格去年 10 月還有 1160 元 / 鎳，去年 12 月跌至 950 元 / 鎳，今年 1 月更只有 910 元 / 鎳，儘管目前已經回升至 940 元 / 鎳，但整體價格仍處於低檔，量價重挫下，多家國際礦商利潤也大幅縮水。

以華新去年財報來看，三大事業中，儘管不鏽鋼與電線電纜事業穩定成長，但在資源事業拖累下，去年第四季稅後純益 3.84 億元，季減 76.52%、年減 36.39%，每股純益 0.08 元；去年全年純益 51.34 億元，年減 73.47%，每股純益 1.32 元，單季、全年都寫近 4 年低點。