進軍運彩投注？蘋果推iPhone app「Sports 」專報體育賽事比分、排名

鉅亨網編譯許家華 2024-02-22 11:12

蘋果 (AAPL-US) 周三 (21 日) 推出免費的 iPhone app「 Apple Sports」，提供體育賽事實時比分、統計數據等資訊，且展示即將開打的賽事現場投注賠率，引起市場臆測：蘋果準備進軍利潤豐厚的體育博弈市場了嗎？

根據蘋果回應，該 app 的投注線資訊是由 DraftKings (DKNG-US) 所提供，而至於蘋果是否最終開放用戶透過該 app 參與現場投注，蘋果簡單表示：「現下無可奉告。」

目前該 app 已在美國、英國和加拿大市場推出。

蘋果服務高級副總裁 Eddy Cue 聲明表示，創建 Apple Sports 的目的是服務體育迷，讓他們可以便利又快速獲取想知道的比分和統計數據，讓用戶可輕鬆追蹤自己喜愛的球隊和聯賽的最新動態。

該 app 目前提供 NBA、NHL、MLS 和各種足球聯賽的比分，包括德甲聯賽（德國）、西甲聯賽（西班牙）、墨西哥聯賽（墨西哥）、法甲聯賽（法國）、英超聯賽（英國）和義甲（義大利），以及男子和女子大學籃球。

蘋果表示，等 MLB、NFL、NCAA 橄欖球、NWSL 和 WNBA 下個賽季開始也會加入其數據。

值得注意的是，網球、高爾夫和奧運不在上述體育賽事中，但蘋果稱過段時間會增加更多聯賽數據。