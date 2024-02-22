〈貴金屬盤後〉中東衝突升級 提振避險需求 但Fed無意提前降息 現貨黃金小漲

鉅亨網編譯許家華 2024-02-22 07:12

由於中東衝突提振避險需求，但美國聯準會 (Fed) 最新會議記錄澆熄提前降息的熱情，周三 (21 日) 現貨黃金價格小漲，而期貨價格小幅收低。

4 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.3% ，收每盎司 2034.30 美元。

黃金現貨價上漲 0.1% ，報每盎司 2026.21 美元。黃金早盤價格曾登上自 2 月 9 日以來最高點。

Kitco Metal 資深分析師 Jim Wyckoff 表示，以哈戰爭局勢仍有些緊繃，提供黃金市場支撐力。

葉門胡塞武裝勢力在紅海和曼德海峽持續攻擊運輸船隻，自周五以來至少有 4 艘船遭到無人機和飛彈襲擊。

美國聯準會 (Fed) 1 月 30 日至 31 日的會議記錄顯示，大部分決策者擔心過早降息的風險，且廣泛不確定當前水準的借貸成本應維持多久。

RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示：「Fed 不會

降息或升息，所以我認為黃金有上漲潛力。」

根據路透調查，少數經濟學家預期 Fed 有可能會在 6 月降息。

紐約獨立金屬分析師 Tai Wong 表示，黃金可能維持區間交易，市場現在焦點將轉向下周的個人消費支出 (PCE)，接著是非農就業報告，以及 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 3 月初在國會的證詞。

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