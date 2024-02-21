〈貴金屬盤後〉美元回落 黃金登一周多高點 市場等待Fed會議記錄

鉅亨網編譯許家華 2024-02-21 06:52

隨著美元回落，黃金價格周二 (20 日) 上漲至一周多的高點，同時市場焦點轉向美國聯準會 (Fed) 最新貨幣政策會議記錄，以期探詢更多降息線索。

4 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.8% ，收每盎司 2039.8 美元

黃金現貨價上漲 0.5% ，報每盎司 2027.19 美元。

美元指數下跌 0.2%，非美元買家購買黃金的機會成本隨之下降，因而提升對購買黃金的興趣。

Fed 預計周三公布 1 月政策會議的記錄。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 認為，Fed 可能在今年年中之前降息，而這將是黃金市場的潛在支撐力，但 Fed 會議記錄會重申延後至 5 月或 6 月升息，這顯然不會助長金價，但黃金在 2000 美元以下有基本面的支撐力。

由於黃金不孳息，因此降息可以提高其對買家的吸引力。

美國上周公布的消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 均高於預期，削減 3 月降息的可能性，根據 CME 聯準會觀察工具，市場目前預計 6 月降息的可能性為 78%。

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