融程電去年EPS 6.22元 每股擬配息5元雙創新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-21 20:12

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (21) 日公告去年財報，在三率三升下，稅後純益 5.06 億元，年增 11.8%，每股純益 6.62 元，創歷史新高；公司也決議，每股擬配息 5.2 元，同樣創歷史新高，若以今日收盤價 144 元計算，現金殖利率約 3.6%。

展望今年，融程電表示，預期第一季營運表現將優於去年同期，全年營運持續穩定增長，毛利率維持高檔水準。

融程電去年第四季營收 6.05 億元，季減 10.9%、年減 13.7%；毛利率 42.5%、季增 1.6 個百分點、年增 0.6 個百分點；營益率 22.7%，季增 0.2 個百分點、年增 0.6 個百分點，稅後純益 8769 萬元，季減 44.7%、年減 20.3%，每股純益 1.11 元。

若以去年全年來看，融程電營收 25.98 億元，雖然年減 2.3%、但毛利率來到近 40%，年增 4.6 個百分點、營益率 22.2%，年增 3.6 個百分點、淨利率 19.5%，也年增 2.5 個百分點，呈現三率三升。