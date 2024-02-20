〈台幣〉貶近1角收31.492元創1個月新低 成最弱亞幣

台北股匯今 (20) 日走勢不同調，台股上漲逾百點，收在 18753 點，再度改寫歷史新高，但新台幣兌美元匯率一度貶逾 1 角，摜破 31.5 元關卡，在亞幣中表現最弱勢，終場貶勢略收斂，以 31.492 元作收，貶值 9.7 分，為 1 個月來新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 20.42 億美元。