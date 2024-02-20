〈台幣〉貶近1角收31.492元創1個月新低 成最弱亞幣
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-20 19:17
台北股匯今 (20) 日走勢不同調，台股上漲逾百點，收在 18753 點，再度改寫歷史新高，但新台幣兌美元匯率一度貶逾 1 角，摜破 31.5 元關卡，在亞幣中表現最弱勢，終場貶勢略收斂，以 31.492 元作收，貶值 9.7 分，為 1 個月來新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 20.42 億美元。
非美貨幣今天普遍走軟，台北匯市湧現美元買盤，新台幣兌美元應聲走貶，以 31.42 元開盤後，盤中最低來到 31.511 元，終場以 31.492 元收盤，貶值 9.7 分，台北外匯市場成交值 14.28 億美元，元太外匯市場成交值 6.14 億美元。
匯銀人士指出，今天匯市主要受到外資匯出影響，且金額較大使得新台幣匯率承壓，出口商接近月底也有陸續賣美元，因此推升整體成交量放大。
根據央行統計，截至下午 4 時，美元指數上漲 0.16%，新台幣兌美元貶值 0.31%，在主要亞幣中貶勢最重，日元貶值 0.26%，韓元貶值 0.18%，歐元貶 0.12%，新加坡幣貶 0.06%，人民幣微貶 0.01%，越南盾則小升 0.01%。
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