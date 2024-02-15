search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
Empty
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至13.93元，預估目標價為575元

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 17:11

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.85元上修至13.93元，其中最高估值17.23元，最低估值12.43元，預估目標價為575元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 17.23(17.23) 40.37 48.89
最低值 12.43(12.43) 19.26 34.46
平均值 14.25(14.15) 32.3 42.06
中位數 13.93(13.85) 33.78 41.45

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 48,222,000 72,620,270 93,653,310
最低值 47,281,000 60,550,000 69,194,000
平均值 47,941,070 68,205,200 79,483,220
中位數 48,142,640 69,505,460 75,674,660

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 27.71 41.34 44.14 23.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		 60,256,142 62,557,192 48,496,522 44,693,441

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty
Empty