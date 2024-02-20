〈紅海亂局〉胡塞射飛彈 稱英國貨輪恐沉沒 船員棄船逃生

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-20 09:28

紅海緊張局勢進一步升級，過去二十四個小時，葉門叛軍胡塞聲稱共襲擊了三艘英美船隻，並擊落一架美軍無人機，美英兩國也空襲胡塞控制區。

據《路透》報導，胡塞發言人 Yahya Sarea 在周一（19 日）表示，胡塞發射飛彈，在亞丁灣襲擊了兩艘美國船隻，並精準命中。這兩艘美國船隻分別是「海上冠軍號」（Sea Champion）和「納維斯 · 福爾圖納號」（Navis Fortuna）。

Sarea 並表示，襲擊了一艘行經亞丁灣的貨船英國「紅寶石號」（Rubymar），「這艘船受損嚴重，導致它完全停了下來，有沉沒在亞丁灣的風險」。

爲該船提供海事安全的 LSS-SAPU 公司周一說，被兩枚飛彈擊中後，「紅寶石號」受損，船員棄船逃生。

希臘航運部消息人士指出，這艘載有穀物的船，當時正從阿根廷駛往亞丁，船上有 23 名船員，包括五名希臘人。

當被問及船隻狀況時，LSS-SAPU 說：「我們知道船隻進水了。」