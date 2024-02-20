【袁志峰專欄】中國存降息空間

袁志峰 2024-02-20 04:50

今日推介 - 華潤置地 (1109, $24.6), 目標價 $27.0, 止損價 $23.5

1) 股市前景

周一港股回調，成交增加，大型國企股普漲，龍頭科技股跑輸大市，南向資金維持淨買入。A 股龍年首日上揚，亦是連升 4 日，技術走勢明顯改善。假若人民銀行調低 5 年期貸款利率，估計中港股市可延續反彈行情。長線而言，港股估值具吸引力，建議趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 5 點，已是全日高位，隨後受壓回落，午後最多曾跌 202 點，收報 16155 點，跌 184 點或 1.1%。成交額按日增 16% 至 821 億元，1 月份日均成交額 966 億元。

港股通南向資金淨買入約 43 億元，中海油 (883)、中國移動(941) 及美團 (3690) 錄得 6.2、3.8 及 2.6 億元淨買入，滙豐 (5) 及騰訊 (700) 錄得 1.1 及 0.8 億元淨賣出。2 月以來累積淨買入 29 億元，1 月淨買入 227 億元。

恒指跌 1.1%，成份股 18 升 64 跌。李寧 (2331) 跌逾 8%，為跌幅最大藍籌。京東健康 (6618)、中升控股(881) 及康師傅 (322) 跌逾 6%。碧桂園服務 (6098) 及龍湖集團 (960) 跌逾 5%。信義光能 (968)、蒙牛乳業(2319)、華潤啤酒(291) 及華潤萬象生活 (1209) 跌逾 4%。藥明生物 (2269) 跌近 4%。安踏體育 (2020)、金沙中國(1928) 及銀河娛樂 (27) 跌逾 3%。中國平安 (2318)、中國人壽(2628)、招商銀行(3968)、港交所(388)、領展(823)、創科實業(669) 及海底撈 (6862) 跌逾 2%。紫金礦業 (2899) 及中國神華 (1088) 漲逾 5% 及 4%，為表現最佳藍籌。華潤電力 (836) 及中海油 (883) 升逾 3%。藥明康德 (2359)、中石油(857) 及中國聯通 (762) 升逾 2%。

恒生科指跌 2.7%，收報 3253 點，成份股 2 升 28 跌。大型科技股跑輸大市，京東 (9618) 跌逾 4%，小米 (1810)、快手(1024) 及百度 (9888) 跌逾 3%。京東健康 (6618) 及眾安在線 (6060) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。東方甄選 (1797) 跌逾 5%。萬國數據 (9698)、金山軟件(3888)、嗶哩嗶哩(9626) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 4%。中芯國際 (981)、華虹半導體(1347)、平安好醫生(1833) 及閱文集團 (772) 跌逾 3%。阿里健康 (241) 跌近 3%。商湯 (20) 漲逾 1%，為表現最佳成份股。

板塊方面，大型科技、線上醫療、軟件、晶片、體育用品、濠賭、內房及物管股跑輸大市，跌幅居前。碧桂園 (2007)、萬科企業(2202) 及越秀地產 (123) 跌 4%-6%。中海物業 (2669)、融創服務(1516) 及雅生活服務 (3319) 跌 4%-5%。

石油、煤炭、火電及電訊股逆市上升，漲幅居前。兗礦能源 (1171)、中煤能源(1898) 及中國神華 (1088) 升逾 7%、5% 及 4%。華潤電力 (836) 及華能國際 (902) 升逾 3% 及 2%。中國電信 (728)、中國鐵塔(788) 及中國聯通 (762) 升逾 4%、3% 及 2%。

周一上証指數高開 0.7%，早段漲幅曾收窄至 0.1%，其後輾轉回升至收盤，以全日高位收市，收報 2910.54 點，升 1.6%。深証成指升 0.9%。科創 50 指數升 1.6%。滬深兩市總成交約 9600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 600 億元，1 月份日均成交額約 7300 億元。滬深股通北向交易淨賣出約 64 億元，為連續 8 日淨買入後轉向，2 月以來累積淨買入 148 億元，1 月淨賣出 145 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行旗下《金融時報》發表文章指出，貸款利率仍有下行空間。自 2019 年改革以來，5 年期以上貸款市場報價利率 (LPR)，較 1 年期 LPR 的減幅小 15 個基點。LPR 是按照市場化報價形成的，LPR 期限利差或將體現市場變化有所收窄，近期 5 年期以上 LPR 下降的可能性更大。(信報)

4) 個股訊息

英國《電訊報》引述消息人士報道，京東 (9618) 考慮收購英國電子產品零售商 Currys。京東表示，目前僅處於非常初期的溝通評估階段。(信報)