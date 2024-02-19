中國央行按兵不動！MLF延續超額續作 釋出什麼信號？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-19 10:00

中國人民銀行（央行）周日（18 日）宣布，展開人民幣 1,050 億元 7 天期逆回購操作和 5,000 億元 1 年期中期借貸便利（MLF）操作，中標利率均持平，分別為 1.8%、2.5%。

Wind 的數據顯示，當天有 1,910 億元逆回購及 4,990 億元 MLF 到期。

MLF 利率是央行中期政策利率，與公開市場操作 7 天期逆回購利率共同組成央行政策利率體系。

2 月 MLF 操作利率繼續按兵不動

據《第一財經》報導，招聯首席研究員董希淼表示，本月操作「量增價平」，基本符合市場預期，央行在全面降準之後，再次釋出貨幣政策加大力道穩增長、促發展的信號，有助於進一步穩定市場信心。

從量的角度看，由於 2 月 MLF 到期量為 4,990 億元，央行展開 5,000 億元操作，代表本月是小幅增量續做。央行已經連續 15 個月超額續做 MLF。

東方金誠首席宏觀分析師王青說，2 月 MLF 操作利率繼續按兵不動，或與當月降準落地，有望帶動貸款市場報價利率（LPR）單獨下調等因素有關。不過，目前宏觀經濟景氣有待改善，MLF 操作利率調降仍是重要政策選項之一。

「去年底以來，央行接連增量續 MLF、超預期降準、PSL 等，投放中長期流動性，目前市場並不缺錢」，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，央行的操作基本符合預期，也符合往年操作規律。

2 月 LPR 怎麼走？

中信證券首席經濟學家明明表示，即使 MLF 利率不動，本月央行仍可能調低 LPR。他表示，應全面看待 LPR 與 MLF 利率的關係，二者分別代表不同的利率體系，LPR 代表實體經濟貸款利率，而 MLF 代表金融市場融資利率。從歷史上看，MLF 利率與 LPR 調整步調並非完全一致。