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鉅亨速報

盤中速報 - 唯鏈幣大跌8.69%，報0.04528美元

鉅亨網新聞中心 2024-02-17 16:35

唯鏈幣(VET)在過去 24 小時內跌幅超過8.69%，最新價格0.04528美元，總成交量達0.67億美元，總市值33.06億美元，目前市值排名第 24 名。

近 1 日最高價：0.05145美元，近 1 日最低價：0.04502美元，流通供給量：72,714,516,834。

VeChain是一個建構在區塊鏈上的供應鏈平台，旨在使用分佈式治理和物聯網技術，解決供應鏈管理層面的主要問題。目的是提高供應鏈的效率，可追溯性和透明度，降低成本的同時，賦予個人用戶更多的主控權。其平台使用兩種代幣：屬於權益證明的VET和智慧合約層的VTHO。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+58.39%
  • 近 1 月：+56.18%
  • 近 3 月：+123.01%
  • 近 6 月：+200.00%
  • 今年以來：+28.62%

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