鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.76億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達11.9%
鉅亨網新聞中心 2024-02-17 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格52,009.05美元，24小時漲跌幅-0.26%；以太幣(ETH)現報價格2,794.45美元，24小時漲跌幅-1.83%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.76億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.12億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.69億美元。
24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅11.9%；CKB(CKB)24小時漲幅9.74%；TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅11%。
24小時跌幅：LPT(LPT)24小時跌幅67.4%；桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅39.2%；Worldcoin(WLD)24小時跌幅22.9%。
近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅16.9%；REQ(REQ)近一週漲幅15.8%；RAY(RAY)近一週漲幅9.87%。
近一週跌幅：CKB(CKB)近一週跌幅117%；LPT(LPT)近一週跌幅95.3%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅79%。
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