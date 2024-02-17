鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.76億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達11.9%

鉅亨網新聞中心 2024-02-17 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.76億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.12億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.69億美元。

24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅11.9%；CKB(CKB)24小時漲幅9.74%；TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅11%。

24小時跌幅：LPT(LPT)24小時跌幅67.4%；桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅39.2%；Worldcoin(WLD)24小時跌幅22.9%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅16.9%；REQ(REQ)近一週漲幅15.8%；RAY(RAY)近一週漲幅9.87%。