〈貴金屬盤後〉經濟數據走疲 美元、公債殖利率下降 推升黃金價格

鉅亨網編譯許家華 2024-02-16 06:08

黃金價格周四 (15 日)收高，係因美國經濟數據疲軟，拉低美元和公債殖利率，市場焦點接著轉向聯準會 (Fed) 官員評論以探詢降息時間點。

紐約黃金期貨上漲 0.5% ，收每盎司 2014.9 美元

黃金現貨價上漲 0.6% ，報每盎司 2004.05 美元。

紐約獨立金屬分析師 Tai Wong 表示：「黃金多頭趁零售銷售數據出奇疲軟之際，將金價推回到 2000 美元以上的水準。」

美國 1 月零售銷售降幅超出預期。另外，美國勞工部公布，上周初次請領失業救濟金的人數經季調後為 21.2 萬人，較前一周減少 8000 人。

然而，EverBank 世界市場總裁 Chris Gaffney 表示，黃金短期內的主要驅動力來自對利率的預期，在美國聯準會 (Fed) 真正認為該降息之前，黃金價格短期內恐持續承壓。

例如，周二數據顯示，美國消費物價意外上升，導致當日黃金價格下跌 1.4%。在該通膨數據公佈後，交易員押注 Fed 官員恐等到 6 月才會開始降息。高利率會增加持有黃金的機會成本，削弱黃金需求。

Fed 負責監管事務的副主席 Michael Barr 周三表示：「通膨率返回 2% 之路恐崎嶇不平。」與此同時，芝加哥 Fed 行長 Austan Goolsbee 預警，不要將降息時間延後太久。

市場目前焦點是預計周五公布的的生產者物價指數 (PPI)，且本周稍晚至少 3 位以上 Fed 官員預計發表評論。

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