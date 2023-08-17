運動品牌庫存調整力道放緩 南寶估下半年優於上半年

南寶 (4766-TW) 今 (17) 日召開法說會，展望後市，公司表示，目前運動品牌客戶調整庫存力道放緩，看好第三季營收成長，下半年表現也將優於上半年，第四季營收將是全年高點，下半年毛利率力拚維持上半年水準。

南寶第二季接著劑營收比重約 70%、塗料與建材 25%、其他 5%，公司表示，主要營收來自運動鞋材接著劑，目前運動品牌客戶庫存水位逐漸降低，調整庫存力道有趨緩跡象，未來訂單可望逐步恢復正常。

工業與其他消費性產業用接著劑方面，公司指出，全球市場景氣、經濟活動估仍較緩，但客戶需求緩步回溫，谷底可望已經過去，以地區別來看，台灣表現仍優於中國和越南等地，越南以木工、紡織為主，需求較為疲弱，不過有逐步恢復當中。

而建材目前主要成長動能來自澳洲，南寶說明，拓展新客戶已取得成果，加上價格調整，預計全年將持續成長，塗料則會著重在建築應用的產品整合與推展高性能工業塗料。

展望後市，南寶表示，鞋材方面將持續研發投入耕耘新產品與應用，研發效應將逐漸顯現，工業與其他消費性產業則著重高毛利產品，調整產品結構，開發新產品與應用如軟性包裝、光學用膠等。

南寶認為，儘管大環境不確定性仍存，但持續擴展新產品、新應用，以環保產品為例，在減碳成為國際趨勢、加上法規要求，未來客戶接受度預計會越來越高，加上更多國際品牌開始指定策略供應商，在新客戶、新訂單加入下，明年表現不會比今年差。