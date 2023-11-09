南寶Q3獲利年增7成 前三季每股賺15.03元超越歷年全年

南寶今 (9) 日公布第三季財報，稅後純益 6.45 億元，季增 41.1%、年增 73.8%，每股純益 5.35 元；前三季稅後純益 18.12 億元，每股純益達 15.03 元，已超越歷年全年水準。南寶表示，由於總體和外部環境不確定性高，今年營收持續成長難度不小，但仍預估下半年表現可望優於上半年，並期待明 (2024) 年能夠重拾成長。

南寶第三季營收 54.51 億元，季增 7.2%、年減 7.1%；毛利率 33.1%，季增 2.41 個百分點、年增 8.8 個百分點；營益率 16%，季增 3 個百分點、年增 6.9 個百分點；稅後純益 6.45 億元，季增 41.1%、年增 73.8%，每股純益 5.35 元。

南寶前三季營收累計 150.64 億元，年減 8.3%；毛利率 30.7%，年增 7.5 個百分點；營益率 13.5%，年增 5.7 個百分點。

南寶指出，在整體營運效率提升及產品結構優化的效應逐漸顯現下，第三季營益率持續提升來到 16%，較前一季提升 3 個百分點，為自 2021 年第 4 季以來連七季上升，並創下上市以來新高。

南寶今日同時公布 10 月營收，單月營收為 18.77 億元，月增 2.7%、年增 0.7%；累計前 10 月營收 169.41 億元，年減 7.4%。

南寶強調，將持續調整產品結構與研發投入，在鞋材接著劑業務方面，續耕耘新產品與應用，如生質材料和永續、可回收材料等，可望取得新客戶和新訂單。至於工業與其他消費性產業用接著劑，持續把握具備良好市場潛力的新產品與應用，並著重於高毛利產品，如聚焦軟性包裝、光學用膠等，以降低外部環境的影響。