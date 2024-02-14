接獲監管要求 Visa暫停印度中介商業卡支付服務

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-14 21:11

Visa (V-US) 周三 (14 日) 表示，印度儲備銀行已於上周指示該公司停止商業支付解決方案提供商 (BPSP) 的所有國內交易。

BPSP 促進企業對企業向不接受銀行卡的供應商或供應商進行銀行卡支付。印度儲備銀行的指令不會影響所有商業卡支付，只會影響由 BPSP 中介的支付。

全球最大支付處理商 Visa 並未說明印度央行為何發布該指令。

Visa 印度發言人表示：「Visa 於 2 月 8 日收到印度儲備銀行的一封信，這似乎是針對全產業要求提供有關商業支付解決方案提供商 (BPSP) 在商業和企業支付中的作用的通知。」

發言人表示，該公司正在與印度央行及其合作夥伴進行討論，以確保符合規定。

印度金融科技公司 Enkash 拒絕對此事發表評論；該公司與 Visa 合作促進此類交易。