〈財報〉Tim Hortons銷售助益 Restaurant Brands International財報優於預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-13 20:24

受 Tim Hortons 銷售強於預期的推動，Restaurant Brands International (QSR-US) 周二 (13 日) 公布的上季獲利和營收超出分析師的預期。

該公司股票在周二盤前交易持平。

根據 LSEG 對分析師的調查，該公司財報與華爾街的預期比較如下：

調整後每股獲利 75 美分，高於預期的 73 美分

營收 18.2 億美元，略高於預期的 18.1 億美元

Restaurant Brands 第 4 季股東淨利為 5.08 億美元，合每股 1.60 美元；高於去年同期的 2.29 億美元和每股 74 美分。

不計項目，該公司每股獲利 75 美分。

淨銷售額成長 8%，達到 18.2 億美元。

本季是 Restaurant Brands 首次採用全新的財報結構分享其業績。該公司現在主要披露其美國和加拿大的各個品牌業績，並將其所有國際市場表現納入其「國際」部門。

Tim Hortons 本季同店銷售成長 8.4%，超出 StreetAccount 預期的 4.7%。這家加拿大咖啡連鎖店通常是 Restaurant Brands 營收的最大貢獻者。

漢堡王同店銷售額成長 6.3%。該連鎖店的美國業務目前已轉虧為盈一年多，其中包括改造餐廳和在廣告上投入更多資金。

Restaurant Brands 最近也斥資 10 億美元收購了漢堡王美國最大的加盟經營商 Carrolls Restaurant Group，以幫助該連鎖店更快地改造門市。

百佰雞 (Popeyes) 本季同店銷售額成長 5.5%。這家炸雞連鎖店在本財報 期間推出雞翅作為常態菜單項目。雞翅是百佰雞首宗超級盃廣告的焦點，該廣告在周日 (11 日) 的比賽期間播出。