〈貴金屬盤後〉市場等待Fed降息線索 黃金持平 鈀金觸及5年低點

鉅亨網編譯許家華 2024-02-08 05:55

周三 (7 日) 金價走勢持平，係因交易員等待聯準會 (Fed) 官員本周的發言，以探詢今年降息路徑，而鈀金 (常用於汽車催化轉化器)則因需求擔憂加劇，跌至 5 年低點。

紐約黃金期貨大致持平 ，收每盎司 2051.7 美元

黃金現貨價也持平在每盎司 2034.21 美元。

芝加哥 Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，黃金受到錨定，市場不清楚 Fed 何時將降息，因此投資者等待官員發表談話，之後市場焦點可能轉向下周的通膨報告，以獲取降息時機的進一步線索。

兩名 Fed 官員周二表示，如果美國經濟表現符合預期，可望敲開降息大門，但與通膨的抗爭「尚未完成」。

美國強勁的經濟數據和 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的鷹派言論使 3 月降息的希望破滅，並促使交易員降低對美國 5 月降息的押注。

與此同時，鈀金下跌 5.43% 至 898.8786 美元，觸及 2018 年以來的最低點。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 認為，市場對歐洲和中國汽車行業需求的擔憂應是鈀金價格回調的主要驅動力。

德國聯邦統計局周三表示，德國 12 月工業生產降幅超過預期，且為連續第七個月下降，凸顯歐洲最大經濟體支柱的疲軟，這點也影響了鈀金需求。

其他貴金屬方面，3 月交割的白銀期貨下跌 0.88% 至每盎司 22.2026 美元。4 月交割的鉑金期貨漲 0.87% 至每盎司 911.40 美元。

其他金屬交易