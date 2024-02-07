〈財報〉資產銷售不力 凱雷集團第4季獲利下降7%

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-07 19:22

凱雷集團 (CG-US) 周三 (7 日) 表示，由於出售私募股權投資組合中的資產減少，其第 4 季可分配收益年減 7%。

可分配收益即用於向股東支付股利的現金，從去年同期的 4.33 億美元降至 4.027 億美元。

稅後可分配收益為 86 美分。根據 LSEG 的數據，雖然較前期下降，但仍高於華爾街分析師平均預期的 78 美分。

凱雷表示，由於市場波動、高利率和地緣政治緊張局勢影響其兌現投資的能力，其資產出售淨利潤下降近 44% 至 2.577 億美元。

然而，由於管理總資產的成長，基金管理費收入成長 2.5% 達 5.251 億美元，第 4 季管理資產總額達到創紀錄的 4260 億美元。

凱雷執行長施瓦茲 (Harvey Schwartz) 在電話會議上表示：「對凱雷來說，這是創紀錄的一年，我們將在 2024 年繼續保持這股趨勢。」

與同業一樣，凱雷的企業私募股權基金當季上漲 2%，而全球信貸基金則上漲 4%；房地產投資組合下跌 2%，而基礎設施和自然資源基金則持平。

該公司上周表示該公司的企業私募股權基金上漲 3.5%，而其投機房地產投資組合則下跌 3.8%。KKR & Co Inc (KKR-US) 周二 (6 日) 發布財報指出，其私募股權基金上漲 3%，而其投機房地產下跌 1%。

凱雷財報顯示，根據公認會計原則 (GAAP)，淨虧損為 6.92 億美元，而去年同期為淨利 1.272 億美元，原因是其薪酬計劃的新變化涉及一次性費用 11 億美元。