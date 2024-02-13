〈觀察〉成熟製程競爭升溫 晶圓廠進入結盟新時代

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-13 11:10

中國今年預計將有 18 座新晶圓廠加入投產，帶動成熟製程產能快速擴張，為減少中國業者降價搶市壓力，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 就攜手英特爾 (INTC-US)，開發 12 奈米製程，進一步擴張生意，也避開中國專注的市場。

業界坦言，成熟製程在疫情期間大啖漲價紅利，但潮水退去後，不僅需求明顯減弱，中國當地更挾龐大資源興建晶圓廠，造成供給如雨後春筍般冒出，也影響代工價格迅速下滑，對現有台廠造成壓力。

此外，台廠儘管現在有地緣政治防護罩，但業界已傾向台灣加一，意思就是要在台灣與中國外，找尋其他地區的供應商，也讓台廠必須對外擴張，一方面是避開中國殺戮市場，另一方面則是滿足全球供應鏈趨勢。

聯電此次就與英特爾聯手合作，業界認為，對英特爾來說，除了可吸取聯電在晶圓代工的經驗累積，也可有效運用已攤提完的設備，對聯電來說，不僅不必花費過多資本支出就取得位於美國的產能，也可透過練兵 12 奈米製程，轉型切入先進製程。

除了聯電外，力積電 (6770-TW) 也與日本 SBI 控股公司合資成立 JSMC，預計要量產 12 吋晶圓廠，製程涵蓋 28 至 55 奈米，最終月產能達 4 萬片，藉此靠近日本車用市場，搶攻車用晶片商機。