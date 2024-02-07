鉅亨速報 - Factset 最新調查：力旺(3529-TW)EPS預估上修至28.76元，預估目標價為2865元
鉅亨網新聞中心 2024-02-07 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對力旺(3529-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.21元上修至28.76元，其中最高估值30.29元，最低估值26.71元，預估目標價為2865元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.29(30.29)
|42.15
|39.28
|47.89
|最低值
|26.71(26.71)
|32.43
|39.28
|47.89
|平均值
|28.28(28.28)
|36.37
|39.28
|47.89
|中位數
|28.76(28.76)
|34.53
|39.28
|47.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4,351,000
|5,522,000
|5,344,000
|6,401,000
|最低值
|3,660,000
|4,176,000
|5,344,000
|6,401,000
|平均值
|3,961,290
|4,824,500
|5,344,000
|6,401,000
|中位數
|3,900,000
|4,800,000
|5,344,000
|6,401,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|21.61
|14.78
|9.52
|7.3
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,216,711
|2,363,824
|1,776,653
|1,410,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3529/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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