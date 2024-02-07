search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
Empty
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力旺(3529-TW)EPS預估上修至28.76元，預估目標價為2865元

鉅亨網新聞中心 2024-02-07 17:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對力旺(3529-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.21元上修至28.76元，其中最高估值30.29元，最低估值26.71元，預估目標價為2865元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年 2027年
最高值 30.29(30.29) 42.15 39.28 47.89
最低值 26.71(26.71) 32.43 39.28 47.89
平均值 28.28(28.28) 36.37 39.28 47.89
中位數 28.76(28.76) 34.53 39.28 47.89

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年 2027年
最高值 4,351,000 5,522,000 5,344,000 6,401,000
最低值 3,660,000 4,176,000 5,344,000 6,401,000
平均值 3,961,290 4,824,500 5,344,000 6,401,000
中位數 3,900,000 4,800,000 5,344,000 6,401,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 21.61 14.78 9.52 7.3
營業收入
(單位：新台幣千元)		 3,216,711 2,363,824 1,776,653 1,410,085

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3529/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty
Empty