儒鴻洪鎮海：接單轉佳營運「春暖花開」 印尼廠明年Q3轉盈

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (9) 日召開法說，董事長洪鎮海認為，目前長單回穩、能見度轉佳，可以說是「春暖花開、慢慢地開」，印尼廠新的成衣產線也將全數開出，預計印尼廠明年第三季轉盈。

洪鎮海表示，相較上半年追加訂單、臨時急單較多，現在幾乎都已經是長單、回到過往水準，有的客戶下到明年 7 月、10 月，但比較確定的是到 4 月，維持對第四季、明年首季雙位數年增的正向看法。

客戶表現來看，洪鎮海認為，越大的品牌就越沒有高成長，中階及高單價的品牌成長性相對較佳，Lululemon 成長表現不俗、Nike 小幅成長，通路商 Target、Costco 也有不錯的成長，此外，今年新增 6 個客戶，希望明年這「6 個小巨人」能貢獻 15% 營收。

而儒鴻第三季毛利率衝上 33% 的歷史新高，法人也關注後續毛利率表現，幾個主要影響因素來看，儒鴻副董事長王樹文說明，明年 ASP 仍可望維持目前水準，並維持既有營運策略，選擇毛利率較佳的訂單。

洪鎮海則指出，近期原料如尼龍、聚酯等價格上漲約 1.5-2%，不過，第四季所需原料先前已採購完畢，因此沒有影響，明年則要觀察，但預估影響不大，毛利率的變數主因還是在匯率，這一塊就比較難預估。

產能方面，洪鎮海強調，目前本廠稼動率滿載，布廠明年沒有擴產計畫，印尼廠新的 56 條成衣產線目前已經開出 3 條，預計明年過年前再開 9-10 條，剩下的也在明年全數開出，預計明年第三季印尼廠可望轉虧為盈。

儒鴻訂單回溫、自有產能滿載的情況也反應在外發訂單比重上，儒鴻財務副總羅仁傑表示，第三季以前外發產能比重約 30%，第四季估提升到 35%、明年則可望上升至 40%。