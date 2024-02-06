〈金龍年招財術〉發財水初六開工免費送 銀行領取懶人包別錯過

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-06 15:11

龍年大吉財運旺！各家銀行紛紛推出發財水、富貴米、開運錢母等應景小物，業者除了放入自家金庫加持外，甚至「睡過」財神廟雙重加持，希望把財運分享給客戶，期許新的一年財運亨通、生意源源不絕。 雖然有部分銀行活動已開跑，但多數仍預計在大年初六 (2/15) 開工日才會正式發送，《鉅亨網》幫讀者整理了懶人包，民眾可要把握時間前往領去。

發財水源自民間習俗，據說放在對的位置更能匯聚財氣能量，一、放在家中進門後 45 度角財位 (明財位)，將錢財吸引進門；二、放在家中或辦公室的正南方 (龍年偏財位)，增加偏財運；三、放在家中或辦公室的正北方 (龍年財庫位)，以達到最佳的聚財效果。

北富銀 88888 瓶發財水 2/15 開工全台分行免費送

北富銀發財水在設計上以金色底加上金色瓶蓋，搭配龍年圖騰設計，象徵金龍進家富滿堂的美好寓意，瓶身印上「新春福龍送吉祥、好事連連加倍多」吉祥話，祝福客戶獲得加倍好運。今年為了讓更多民眾分享好運氣，北富銀特別把發財水數量將增加三成，從去年的 66666 瓶增加為 88888 瓶，將入庫匯聚財氣，2 月 15 日開工日起正式發送，只要到北富銀全台分行洽辦業務即可索取，送完為止。

北富銀今年還準備了 3 萬份發財金，以招財開運的紅色搭配「龍年圖騰」和「富邦財神」圖樣，經竹山紫南宮香火過爐，可以放在錢包皮夾裡隨身攜帶，或是跟存摺放在一起，持續吸引財氣滾滾來。北富銀表示，財富管理客戶至全台分行洽辦業務即可獲贈一份，送完為止。

(圖：北富銀提供)

台中銀超 Q 吉祥物發財水 將送出 8 萬瓶

台中銀行今年發財水改版，瓶身造型以企業吉祥物「阿中」來設計，包裝以紅、金色系搭配，象徵喜氣與金融結合的富貴意象，將於春節期間置放於行舍金庫中，匯集日夜累積的興旺財氣，台中銀預計 2 月 15 日 (大年初六) 開工日於全台營業單位限量發放，共計送出 8 萬瓶發財水，希望將財運分享予客戶，期許財運亨通、生意源源不絕。

(圖：台中銀提供)

新光銀發財水免費送 完成任務可兌換龍年提燈

新光銀行在農曆年節前，將限量的「龍迎百福發財水」放置在分行的金庫裡，於春節期間飽吸財氣後，客戶在農曆過年後第一個開工營業 2 月 15 日親臨全國各分行臨櫃辦理業務，即可免費索取發財水 1 瓶，數量有限送完為止。

新光金連續 19 年推出生肖提燈，今年以生肖「龍」為造型，並以「龍騰鴻運」為提燈主題，以飛龍姿態及靈活羽翼象徵龍年嶄新的活動；提燈亦結合祈福開運、變化造型及環保回收素材呈現，新光銀行信用卡卡友只要於即日起至 2024 年 2 月 23 日前刷卡累積每滿新台幣 5000 元，即可至全台分行兌換 1 只，上限 3 只，數量有限換完為止。

元大銀二款新春開運小物 完成指定任務還送元氣龍撲滿

元大銀行推出二款新春開運物品，包含限量 14 萬份的「欣欣向龍發財水」，以及 1 萬 4 千份的「一桶金招財擺飾」。客戶可至元大銀行全台各分行（共 149 家分行，含金門分行）領取限量發財水或一桶金招財擺飾乙份，數量有限送完為止。另外，元大銀自 2020 年金鼠年起推出一系列生肖撲滿，廣受客戶好評，至 3 月 31 日前完成專案指定理財任務，即可獲得今年限量的「元氣龍撲滿」一個。

(圖：元大銀提供)

中信銀發財禮限量 88888 份 2/15 贈來行財管客戶

中信銀行以「豐盈富足」為主題，發行限定年曆及發財金、發財水與客戶共享福氣，預計將於新春第一天開門營業日（2 月 15 日）餽贈來行的財富管理客戶，全臺限量 88888 份，數量有限、送完為止。

國泰世華銀行發財水瓶身搭上 ESG 概念

國泰世華銀行龍年發財水瓶身採用輕量環保材質，外包裝以書法運筆藝術詮釋祥龍攀天的富貴意象，圓融形體設計點綴龍躍天衢之勢，搭配燙金工藝展現品牌雅緻韻味，襯托出畫龍點睛之妙。 發財水已配送到全台 165 家分行，各分行放入金庫內將吸收滿滿財氣，發送時間由各分行自行決定。

台新銀金龍年送開運發財三寶