search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
Empty
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至24.62元，預估目標價為500元

鉅亨網新聞中心 2024-02-03 17:11

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由24.94元下修至24.62元，其中最高估值30.35元，最低估值18.42元，預估目標價為500元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 30.35(30.35) 35.46 36.11
最低值 18.42(18.42) 24.42 34.56
平均值 24.89(25.01) 30.1 35.33
中位數 24.62(24.94) 30.14 35.33

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 113,551,000 133,983,690 142,458,570
最低值 98,704,000 109,361,000 130,763,070
平均值 107,168,690 121,442,230 136,610,820
中位數 107,505,000 121,182,000 136,610,820

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 31.62 33 17.24 13.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		 111,789,791 105,504,286 77,759,470 60,744,006

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty
Empty