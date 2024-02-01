鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至17.83元，預估目標價為503.5元
鉅亨網新聞中心 2024-02-01 17:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.97元下修至17.83元，其中最高估值18.27元，最低估值16.35元，預估目標價為503.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|18.27(18.82)
|29.03
|34.38
|最低值
|16.35(16.35)
|21.46
|29
|平均值
|17.63(17.8)
|25.26
|31.22
|中位數
|17.83(17.97)
|25.08
|30.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|98,600,000
|113,551,000
|131,673,000
|最低值
|95,179,000
|105,080,000
|116,502,000
|平均值
|96,172,070
|107,561,840
|124,352,050
|中位數
|95,387,630
|107,240,660
|122,972,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|31.62
|33
|17.24
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|111,789,791
|105,504,286
|77,759,470
|60,744,006
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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