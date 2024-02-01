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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至17.83元，預估目標價為503.5元

鉅亨網新聞中心 2024-02-01 17:11

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.97元下修至17.83元，其中最高估值18.27元，最低估值16.35元，預估目標價為503.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 18.27(18.82) 29.03 34.38
最低值 16.35(16.35) 21.46 29
平均值 17.63(17.8) 25.26 31.22
中位數 17.83(17.97) 25.08 30.99

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 98,600,000 113,551,000 131,673,000
最低值 95,179,000 105,080,000 116,502,000
平均值 96,172,070 107,561,840 124,352,050
中位數 95,387,630 107,240,660 122,972,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 31.62 33 17.24 13.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		 111,789,791 105,504,286 77,759,470 60,744,006

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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