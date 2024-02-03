〈能源盤後〉以哈可能停火 原油挫至3周低點 創10月以來最大單周跌幅

鉅亨網編譯許家華 2024-02-03 06:14

原油期貨價格周五 (2 日) 收在 3 周來最低點，令本周創下 10 月以來最大單周跌幅。

根據路透報導，引述卡達官員的話說，以哈即將達成停火和人質協議，引發石油拋售，但卡達隨後明確表示尚未達成協議。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.54 美元或 2.1%，收每桶 72.28 美元，本周收低近 7.4%。

4 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.37 美元或 1.7%，報每桶 77.33 美元，本周收低 6.8%。

Brent 和 WTI 原油均收在約 3 周低點，且創下自去年 10 月初以來最大單周跌幅。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 2.15 美元，本周收低 7.7%。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.66 美元，本周收低 5.2%。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.4%，收每百萬 Btu 2.08 美元，但本周收低 4.4%。

市場驅動力

合眾銀行資產管理公司高級投資策略總監 Rob Haworth 指出，WTI 和 Brent 原油期貨周二甫收在去年 11 月以來最高點，接著一路搖搖欲墜，「需求擔憂令價格承壓，推動原油回到冬季交易區間的中間，而本季度美國庫存仍偏低，尤其是考慮到近期冬季天氣狀況。」

Haworth 表示，市場仍較為聚焦「全球需求模式」，「全球製造業採購經理人指數 (PMI) 依然疲軟，以及來自中國的疲弱消息尤其是不利因素。」

石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 建議生產政策不變。分析師預計 OPEC+ 將在 3 月決定是否沿用減產措施。

與此同時，上周末伊朗支持的組織發動無人機攻擊，造成約旦三名美國軍人死亡，交易員等待美國的報復性打擊。

傑富瑞分析師報告指出，市場關注停火談判的進展，以及美方潛在報復性打擊。

Haworth 認為，石油若要突破近期交易區間，全球商業活動必須顯著增長，尤其是來自中國的貨物貿易。

他指出，OPEC 的減產態度也是一個問題，若減產態度緩和，價格恐承壓，儘管美國可能趁低價加速回填戰略石油儲備 (SPR) 而縮限油價跌幅。