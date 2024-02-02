〈能源盤後〉市場等待美軍回擊 傳以哈推進停火協議 油價挫近兩周低點
鉅亨網編譯許家華 2024-02-02 05:44
中東緊張局勢似乎有所緩解，新聞報導稱以色列和哈馬斯之間正在推進停火協議。
能源商品價格
市場驅動力
石油交易商持續關注中東發展，以評估全球石油市場風險。以哈可能停火導致油價大跌，戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 認為，市場看起來像是「因謠言而賣出」，隨後可能「因反駁而買入」。
他指稱，有關停火協議的傳聞「看起來是假的，但顯然已影響價格」，一旦美國對伊朗或背後有伊朗支持的國家發動攻擊，油價可能會再漲幾美元，具體取決於襲擊距離伊朗有多遠，以及襲擊是否可能升級。
《耶路撒冷郵報》周四報導，卡達外交部宣布哈馬斯已初步批准加薩停火和人質協議。卡達表示以色列也同意該提議，但尚未達成協議。
DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 認為，「達成協議的報導為時過早，但同時，他們正接近達成交易。」
Velandera 能源公司管理者 Manish Raj 表示，以哈之間真正停火會為「該地區陷入困境的航運公司帶來歡樂」。他指的是伊朗支持的胡塞叛軍造成的紅海亂局。
「但另一方認為，美國已制定堅決行動的具體計畫，只要油價不含軍事風險溢價，油價下跌的空間就有限。當塵埃落定後，石油應會根據基本面交易，而非中東謠言。」他說。
美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周 (1/26 止) 美國天然氣供應量減少 1970 億立方英呎，接近分析師預期。
根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量減少 2000 億立方英尺。
同樣在周四，OPEC + 聯合部長級監測委員會 (JMMC) 約兩個月來首次召開視訊會議，審查石油市場，但並未對當前減產做出任何改變的建議。
OPEC + 部長們去年 11 月 30 日曾宣布，自願減產 200 萬桶 / 日以上直至 2024 年第一季，而其中包括沙烏地阿拉伯延長 100 萬桶 / 日的減產計畫。
Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周四報告指出，OPEC+ 將於 3 月決定是否將減產延續到第一季之後，若延續減產將能提振市場。
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