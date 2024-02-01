台中銀董座涉挪用公款交保 低接買盤進場股價跌幅收斂

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-01 11:31

台中銀行 (2812-TW) 董事長王貴鋒，涉挪用台中銀保險經紀人子公司逾 10 億元，供豪奢生活使用，王貴鋒訊後遭聲押，法院裁定以 1500 萬元交保。台中銀重訊指出，對於公司及保經公司所受之損害金額，是依照內部授權依法經營業務，已列為各該年度 (112 年以前) 費用，今年度財業務無造成重大影響。

台中銀今天股價開盤跳空大跌，一度下探 14.8 元，重挫超過 5%，不過，隨即出現低接買盤進駐，截至上午 11 時，已爆出 7.3 萬張巨量，相較以往單日千張水準明顯激增，帶動股價跌幅收斂至 2% 左右。

檢調於 1 月 30 日前往台中銀及子公司台中銀保險經紀人、台中銀租賃事業公司進行搜索調查，台中銀強調，依法配合調查程序。

檢調指出，王貴鋒身為台中銀負責人及該銀行 100% 持股子公司台中銀保經公司前負責人，任內先將董事長核決權限提高至 1 億元，並從 2014 年起，共同以台中銀、台中銀保經租用公務車名義，租購多輛豪車、超跑、龐巴迪 Challenger 350 型私人飛機，供私人日常豪奢生活使用，或帶親友出遊。

2014 至 2018 年間，更以台中銀保經名義，每年贊助 4500 萬元至 1 億元廣告費，給周哲男經營的行銷公司，或承租他位於台北市中山區一樓豪宅，當作招待所，再以公報私帳方式予以裝潢，同時按月向酒水公司租用酒水服務。