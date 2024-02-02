理財周刊 2024-02-02 07:33

文．洪寶山

加權指數再創新高，距離歷史前高 18619 點不到五百點，距離 2 月 5 日封關日還剩幾個交易日，要以歷史新高封關嗎？筆者相信，站在控盤技術的角度，以歷史新高點封關是可以辦得到，關鍵是有沒有基本面作為支撐呢？否則曇花一現的人為作價，換來的可能又是 2 月 15 日開黑盤的不愉快經驗。

廠商對今年第二季看法樂觀 第一季是上半年逢低進場機會

1 月 26 日公布去年 12 月景氣對策信號綜合判斷分數為 20 分，九項構成項目中，海關出口值由綠燈轉呈紅燈，增加兩分，受惠新興科技應用商機活絡，且比較基期偏低，推升 12 月出口年增率續揚，其中，資通與視聽產品出口年增率高達 95%。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，隨著供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，全球商品貿易動能可望回升，加上 AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，台灣景氣可走出谷底。

台灣經濟研究院 1 月 26 日發布景氣動向調查，去年 12 月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高；調查製造業廠商對未來半年景氣看法，看好者增加 7.4%，看壞者減少 10.7%，顯示廠商對今年第二季看法樂觀。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，資通與視聽產品出口從去年下半年開始由負轉正，因上游的電子零組件通常會在三季後轉好，預料電子零組件、半導體業在今年第二季起會有亮眼表現。

換言之，第一季將是上半年股市的逢低進場機會，但這對於股民來說卻是個艱辛的起步，處在今年上半年景氣的相對低點與股價的相對高點，要面對全球經貿許多不確定性，像是主要國家貨幣政策轉向時間點，以及美中角力、烏俄戰爭、以巴衝突及紅海危機等地緣政治風險等變數，任何一個變數只要往極端發展，都可能引發全球股市的蝴蝶效應，1 月 29 日集中市場成交金額僅 2290 億元，反映了股民在農曆春節前的保守心態。

新興科技應用持續擴展 台灣景氣可走出谷底

但是正如吳明蕙所言：「AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，台灣景氣可走出谷底。」四大代工廠─廣達、仁寶、英業達、緯創等分別針對 AI 的布局釋出擴產的樂觀展望。

緯創的主要伺服器出貨地為墨西哥，為支應越來越大的訂單量，公司已持續提升廠區產能，第三期正如火如荼的持續擴建中，整體工程即將完成，預計今年第一季即可完工。

廣達目前已知旗下海外三個廠都會有擴充，包含北美墨西哥、泰國與歐洲德國廠在近兩年都一直有擴廠、擴產計畫，也考慮今年在泰國新建置 L6 產線。

英業達在馬來西亞、墨西哥、泰國等都有拓點，旗下泰國廠新產能預估今年年底可完工，最快 2025 年第二季啟動量產，將以伺服器產線為主。

今年電子業沒有「五窮六絕」 風險在 11 月美國總統大選結果

仁寶囊括「三大筆電品牌廠」AI PC 新品的代工訂單，隨著 2024 年夏天正式推出 AI PC 後，仁寶成為 AI PC 換機潮的最大贏家。只是目前 AI 市場仍受缺料影響，出貨行情都還沒開始，最快也要等到第二季，至少 5、6 月行情也才會開始落實，也就是說，今年電子業沒有「五窮六絕」，所以股市的風險落在 11 月美國總統大選的結果。

520 總統就職行情是當下護盤力量仍在場內積極運作的動機，既然第二季 AI 缺料問題可解除，那麼剩下的就是 2 月 15 日開紅盤後的多頭行情要怎麼延續，又換個說法，突破了 18619 歷史高點後，多頭要靠什麼續命？

主力布局方向與法人作帳標的 AI 伺服器、先進封裝及缺電概念股

三至四月是董事會決定派發現金股息預案的旺季，卡位高殖利率股的除息行情，同時也是 ETF 更換成分股的時間點，甚至有些公司領先召開股東會，融券強制回補的軋空行情等，都成為今年 AI 業績行情啟動前的護盤側翼。

從總統大選之後的籌碼表來看，AI 伺服器、先進封裝是主力布局的方向，搭配第二季的缺電概念股，很有可能成為第一季法人作帳的標的，例如：群創、緯創、廣達、神達、技嘉、英業達、文曄、欣興、奇鋐、華東、世紀鋼、大亞、智原、金像電、台光電、台燿、台星科、萬潤、雙鴻、神盾、訊芯 - KY、前鼎、亞力、麗臺、森崴能源、華城等。

倒是前陣子因紅海危機而上漲的航運股，甚少出現在選後的買進名單，可是如果以巴衝突拖到 3 月底的話，那麼貨櫃輪就會營造 5 月的長約換約行情。

來源：《理財周刊》1223 期