〈貴金屬盤後〉市場焦點轉向美非農就業數據 黃金登近1個月高點

鉅亨網編譯許家華 2024-02-02 06:06

黃金周四 (1 日) 紮實升高至接近 1 個月高點。數據顯示美國上周初請領失業金人數上升，市場轉向聚焦美國非農就業數據以探詢 Fed 政策路徑。

紐約黃金期貨上漲 0.2% ，收每盎司 2071.1 美元

黃金現貨價上漲 0.9%，報每盎司 2054.89 美元，早盤觸及 1 月 3 日以來最高價位。

美國勞工部表示，截至 1 月 27 日當周，經季節調整後初次請領失業救濟金人數增至 22.4 萬人。另一份報告顯示，美國第四季工人生產力成長較預期快速。

芝加哥 Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，在 Fed 做出反應後，黃金仍處於「嚴重宿醉狀態」，但因為初次請領失業救濟金人數上升，金價正小幅上漲。

Fed 維持利率不變，並否定春季降息的市場說法，但也不再提升息。根據 CME 聯準會觀察工具，交易員目前預計 5 月降息的可能性約為 96%。

市場也評估美國地區銀行紐約社區銀行 (New York Community Bancorp) 的問題，此點增加黃金對投資者的避險吸引力。

紐約社區銀行決定大砍股利與準備金，引爆股票周三崩跌 38%，跌幅刷新紀錄，同時拖累 KBW 區域銀行指數，出現自去年 3 月矽谷銀行倒閉以來最差表現。

法巴銀行 Sharekhan 商品和貨幣業務主管 Jigar Pandit 表示，黃金預計以中立至看跌立場交易，但在周五美國公布非農就業報告之前，跌幅應該有限。

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