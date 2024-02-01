〈貴金屬盤後〉鮑爾對3月降息潑冷水 現貨黃金轉跌

鉅亨網編譯許家華 2024-02-01 06:56

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)強烈反對美國 3 月降息的預期後，周三黃金現貨價格逆轉並小幅走低。

紐約黃金期貨上漲 0.8% ，收每盎司 2067.4 美元

黃金現貨價下跌 0.1%，報每盎司 2034.37 美元，但早盤上漲 1%。

黃金價格 1 月下跌 1.3%，但今年迄今仍維持在每盎司 2000 美元的心理水準之上。

Fed 維持利率不變，但鮑爾駁斥許多市場參與者的期待，即 Fed 可能在春季降息的想法。

紐約獨立金屬分析師 Tai Wong 表示，雖然鮑爾發表了一些鴿派言論，但關鍵評論在於「不是 3 月」，這應該會暫時阻止降息聲浪。

交易員削減美國 3 月開始降息的押注，現在認為 5 月比較可能開始降息。

Fed 公布決策後，美元指數收復失地，基準 10 年期美國公債殖利率跌至近三周低點。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，實體黃金和央行對黃金的強勁需求將持續下去。

有「小非農」報告之稱的 ADP 就業報告顯示，今年 1 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 10.7 萬人，創去年 11 月以來最小增幅，不僅低於經濟學家預期的 15 萬人，也不及修正後前值 15.8 萬人。

此外，投資者也關注紐約社區銀行削減股息並公佈意外虧損的消息，再次引發投資者對類似銀行健康狀況的擔憂。

其他金屬交易

現貨白銀下跌 1.2% 至每盎司 22.88 美元。

鈀金上漲 0.3% 至每盎司 979.31 美元。

鉑金下跌 0.4% 至每盎司 917.20 美元。