〈能源盤後〉美庫存意外增加 油價收低 但月線自9月來首度上升

鉅亨網編譯許家華 2024-02-01 06:09

國際油價周三 (31 日) 下跌，部分係因官方數據顯示美國上周原油和汽油供應量增加，令油價承壓。

然而，由於交易商權衡對全球需求前景的擔憂以及中東緊張局勢升級的威脅，油價在連續 3 個月走跌後，1 月終於上漲。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.97 美元或 2.5%，收每桶 75.85 美元。近月 WTI 原油價格本月上漲 5.9%，為去年 9 月以來第一次月線上升。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.16 美元或 1.4%，報每桶 81.71 美元，本月收高 6.1%。3 月 Brent 原油今日到期。

4 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.95 美元或 2.4%，報每桶 80.55 美元

2 月交割的汽油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 2.18 美元，本月上漲 3.8%，今日收盤到期。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 0.1%，收每加侖 2.81 美元，本月上漲 10%，今日收盤到期。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.1%，收每百萬 Btu 2.10 美元，近月天然氣期貨本月上漲 16.5%。

供應報告

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周(1/26 止) 美國商業原油庫存意外增加 120 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (1/26 止) 美國商業原油供應量下降 230 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存下降 250 萬桶。

另外，EIA 報告也顯示，上周汽油供應增加 120 萬桶，餾分油庫存減少 250 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油庫存減少 45 萬桶、餾分油庫存減少 70 萬桶。

根據 EIA，上周俄克拉荷馬州庫欣 Nymex 交割中心的原油庫存減少 200 萬桶，同時美國石油產量增加 70 萬桶，達到每日 1300 萬桶。前一周美國的寒冷天氣擾亂了生產，導致產量減少 100 萬桶。

其他市場驅動力

ING 策略師 Ewa Manthey 和 Warren Peterson 報告指出：「總體而言，在美國回應近日約旦襲擊事件與伊朗相應回應之前，市場交易謹慎。」

原油期貨本周交易波動，周一走跌係因恒大集團清算，引起市場擔憂中國房地產陷入困境，恐拖累這全球第二大經濟體，進而影響原油需求前景。

這些擔憂似乎超過了對中東緊張局勢升級的擔憂。此前伊朗支持的葉門武裝份子周末發動無人機襲擊，造成三名駐約旦美軍死亡。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，交易員必須關注美國對周末無人機襲擊事件的反應，「如果在伊朗領土上看到美軍的回應，那能源市場恐真會走高。目前我們處於避險環境。」

根據新聞報導，OPEC + 聯合部長級監測委員會 (JMMC) 預計周四召開視訊會議，審查石油市場。報導引述 5 位 OPEC+ 消息人士稱，該委員會此回會議應不會改變現有政策。

JMMC 上回會議在 11 月 30 日，當日 OPEC + 各國部長宣布 2024 年頭 3 個月自願減產總計逾 200 萬桶 / 日，其中包括沙烏地阿拉伯延長 100 萬桶 / 日的減產。