〈能源盤後〉市場衡量中東局勢、俄羅斯產量、中國需求 原油收高

鉅亨網編譯許家華 2024-01-31 06:05

國際油價周二 (30 日) 上漲。此前一天，油價甫因市場擔憂中國經濟和需求前景而跌逾 1%，儘管周末無人機襲擊導致約旦三名美軍喪生，中東緊張局勢大幅升級。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.04 美元或近 1.4%，報每桶 77.82 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 47 美分或 0.6%，報每桶 82.87 美元。

4 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 67 美分或 0.8%，報每桶 82.50 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 2.26 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1%，收每加侖 2.81 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.1%，收每百萬 Btu 2.08 美元，今日收盤到期。

市場驅動因素

摩根大通分析師周二報告寫道：「中東不斷蔓延的衝突仍是能源市場最明顯且日益增長的風險。雖然無法排除升級，但我們仍認為可能性不大，因為這場衝突內的主要各方都有避免直接對抗的強烈動機，且到目前為止，他們也採取了相應行動。」

周一原油因市場對中國的擔憂而自 11 月以來的最高水準回落，但也因擔心中東戰事加劇，可能威脅原油流動，縮限石油的下行空間。

瑞訊銀行資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 周二表示：「在能源方面，繼上周油價積極向上突破每桶 75 美元且紅海緊張局勢升級後，原油仍然樂觀，因為現在大家都在期待美國對最新一波襲擊的反應。」

她表示，WTI 周一在每桶 80 美元附近遇到阻力，並可能在每桶 78 美元至 80 美元之間盤整，然後可能突破 80 美元以上。

摩根大通分析報告提道，「無人機襲擊俄羅斯煉油廠的事件是種新的、不太受重視的威脅，但恐對全球石油產品平衡更具破壞性。自今年年初以來，已有 5 起與烏克蘭有關的無人機襲擊俄羅斯能源基礎設施事件。」

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 也認為，目前為止，與美軍前哨遭受恐攻相比，亞丁灣俄羅斯油輪遭直接攻擊的事件對石油市場的影響更大。

他指出，令人尤其擔憂的是「每日約有 170 萬桶俄羅斯原油穿越紅海的安全通道」。

「目前，許多可怕的事情正在中東發生，但石油生產受損或重大供應中斷並非其中之一。」Innes 說。

沙烏地阿拉伯官方生產商 Saudi Aramco 周二表示，因應國家能源部命令，將不會嘗試提升每日最大產量至 1300 萬桶，而將維持每日最大產量在 1200 萬桶。

麥格理分析師周二報告表示，沙烏地阿拉伯的擴大產能的計畫似乎與近期限制產量的政策相互背離，因為沙烏地阿拉伯已因該政策而縮限產量至每日 900 萬桶。自表面上看，這樣的決定可能會讓沙烏地阿拉伯在今年第一季之後「有更多的自由來維持限制性產量政策」。

美國能源資訊局 (EIA) 將於周三發布上周美國石油產量數據。