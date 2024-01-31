鉅亨網新聞中心 2024-01-31 20:30

農曆春節將至，投資人都很關心「該不該抱股過年」？大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，基於國際總體面以及產業基本面的趨勢，抱股過年勝算大，至少要有五成以上持股的基本部位，才不會錯失新春開紅盤後的行情。

就國際總體面來說，美國聯準會（FED）長達兩年來的緊縮貨幣政策，將於今年轉為寬鬆。過去只要在美元大幅度升息的過程中，外資都會拋售新興市場股債市的部位，換匯成為美元，使得新興國家股匯齊跌。這個趨勢從 2023 年 11 月開始反轉，國際資金明顯回流新興市場，台股、新台幣開始補漲，而過去這樣的趨勢一旦轉向了，往往可以長達兩年股匯雙漲，有時候甚至更久。

就產業基本面來說，2023 年全球半導體產業處於盈餘衰退週期，並且在 2024 年轉為盈餘成長週期、至少可延續到 2025 年。AI 相關應用成為 2024 年最主要成長動能，包含 AIPC、AI 手機、車用 AI、物聯網 AI....。台灣堪稱 AI 的軍火庫，是全世界所有 AI 相關應用的供應鏈中心，台股今年度表現超越全球股市的機率非常高！

此外，根據過去歷史統計，台股新春開紅盤的機率高達七、八成！以過去 20 年（2004 年至 2023 年）的數據來看，開紅盤日當天有 15 次上漲，機率高達 75%！而且，不僅是上漲一天而已，若以新春開紅盤起算 10 天的累積表現，同樣上漲機率高達 75%。主要原因在短線操作者，以及投資信心相對薄弱的散戶往往會在長假前先賣股，等長假之後確定安全無虞，才又回頭買股票。因此，這種「長假前賣壓」，事後來看都是撿便宜的機會。

阮蕙慈分析師提醒，不要貼著台股盤面太近，而忽略了國際整體趨勢。就算只交易台股的投資人，也要看一下國際股市目前的狀態，美股、歐股、日股，都在創新高，台灣以其產業面優勢來說（半導體相關產業占了很重要份量）在新春之後補漲、創新高可說是必然趨勢。

建議至少要有五成的持股部位，用長線保護短線，不要空手。今年一月以來，很多散戶投資人覺得台股漲太快、漲太高，就賣光了股票。空手或放空的人，一定是一心只想等著股市下跌。實際上見回不回，也就更不甘願用更昂貴的價位去買回來，結果就是眼看著指數創新高，自己都沒賺到。阮蕙慈分析師一再強調，若不破除過去兩年「空頭思考」的習慣，那麼在未來兩年將會非常吃虧！

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

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