鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至-0.91元，預估目標價為30元
鉅亨網新聞中心 2024-01-31 17:12
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-0.77元下修至-0.91元，其中最高估值-0.56元，最低估值-0.92元，預估目標價為30元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|-0.56(-0.52)
|0.57
|2.29
|最低值
|-0.92(-0.92)
|-0.96
|0.51
|平均值
|-0.81(-0.77)
|-0.26
|1.37
|中位數
|-0.91(-0.77)
|-0.48
|1.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|29,471,660
|36,104,000
|43,831,000
|最低值
|27,623,510
|27,991,510
|33,201,100
|平均值
|28,338,460
|30,384,640
|36,930,070
|中位數
|28,153,000
|28,589,000
|36,289,260
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.85
|6.48
|2.9
|1.64
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|43,487,454
|50,572,991
|39,800,947
|34,995,411
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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