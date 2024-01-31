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鉅亨速報

盤中速報 - 光群雷(2461)大漲7.33%，報24.9元

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 11:40

光群雷(2461-TW)31日11:40股價上漲1.7元，報24.9元，漲幅7.33%，成交965張。

光群雷(2461-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為全像術及光電相關產品。

近5日股價下跌6.64%，集中市場加權指數上漲0.9%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-527 張
  • 外資買賣超：-509 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-18 張
  • 融資增減：-286 張
  • 融券增減：+18 張

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