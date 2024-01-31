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鉅亨速報

盤中速報 - 光群雷(2461)急拉3.58%報24.6元，成交884張

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 11:39

光群雷(2461-TW)近5分K漲速3.58%，31日11:39報24.6元，成交884張，今日漲幅為6.03％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光群雷(2461-TW)近5日股價下跌6.64%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子上漲0.3%。集中市場加權指數上漲0.9%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-527 張
  • 外資買賣超：-509 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-18 張
  • 融資增減：-286 張
  • 融券增減：+18 張

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