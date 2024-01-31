盤中速報 - 光群雷(2461)急拉3.58%報24.6元，成交884張
鉅亨網新聞中心 2024-01-31 11:39
光群雷(2461-TW)近5分K漲速3.58%，31日11:39報24.6元，成交884張，今日漲幅為6.03％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光群雷(2461-TW)近5日股價下跌6.64%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子上漲0.3%。集中市場加權指數上漲0.9%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-527 張
- 外資買賣超：-509 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-18 張
- 融資增減：-286 張
- 融券增減：+18 張
最新相關新聞
- 光群雷:公告光群雷股份有限公司國內第六次有擔保轉換公司債(簡稱：光群雷六，代碼：24616)於113年03月24日發行屆滿3.00年，債券持有人得行使賣回權相關事宜。
- 光群雷:公告光群雷股份有限公司國內第六次有擔保轉換公司債(簡稱：光群雷六，代碼：24616)於113年03月24日發行屆滿3年，債券持有人得行使賣回權相關事宜。
- 光群雷:本公司國內第六次有擔保轉換公司債（簡稱：光群雷六，代碼：24616）於113年3月24日發行屆滿3年，債券持有人得行使賣回權相關事宜。
- 光群雷12月營收5.22億元年增2.68% 1—12月達56.79億元
- 光群雷:本公司國內第六次有擔保轉換公司債於112年第四季轉換新股交付情形
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇