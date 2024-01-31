Aramco可望成為去年投資中國最多的外企

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 11:00

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）可望成為去年投資中國最多的外企。

據《財經》雜誌報導，公開資料顯示，去年 Aramco 投資中國的金額超過人民幣 329 億元。此外，Aramco 及其投資公司在中國還投資了多項未公布具體金額的計畫。Aramco 下游業務總裁穆罕默德 · 卡塔尼曾表示，去年 Aramco 與中國合作夥伴簽署了價值 80 億美元（人民幣 573 億元）的合作協議。

目前尚不能確認這 80 億美元是否全為投資，是否包含油品等商品購買。若以 80 億美元計算，Aramco 就成為 2023 年對華投資最多的外企；若以人民幣 329 億元計算，則德國汽車大廠福斯以約 529 億元的投資額成為 2023 年對華投資最多的外企。

Aramco 管理層已多次表達對中國市場的信心。Aramco 亞洲總裁穆提卜 · 哈勒 2023 年 9 月在第六屆中國—阿拉伯國家博覽會上說：「中國是我們最大的原油市場，但 Aramco 與中國市場的關係不侷限於原油貿易，我們還致力於投資中國的下游產業，特別是煉化一體化項目。」

去年 Aramco 在中國的大額投資均為石油產業的中下游業務，即煉化一體化項目。其旗下投資公司涉獵範圍更廣，投資了醫療健康、人工智慧（AI）、新材料等領域的項目。2024 年伊始，Aramco 在華投資的勢頭仍未停止，已發布多個投資意向。

Aramco 是全球最大油氣公司和最賺錢的公司。2022 年 Aramco 淨利潤為 1,611 億美元，激增 46.5%，為歷史最高值。在《財富》雜誌 2023 年度世界 500 強排行榜上，Aramco 的營業收入排名第二，淨利潤摘冠。