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台股

台股封關日要來了！近10年台股封關指數、開紅盤日籌碼變化一文看懂

鉅亨研報 2024-01-31 09:31

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台股封關日要來了！近10年台股封關指數、開紅盤日籌碼變化一文看懂。(圖:shutterstock)

一、量化交易歷史數據近 10 年台股封關前後指數變化

大約在過一週的時間，台北股市就要封關告別兔年，我們在上一篇的專欄文章【台北股市 2024 年萬八是標配? 降息與 AI 商機利多台股走勢!】曾經提到，即將到來的 3 個市場時刻:

1.FOMC 一月會議 (1/31)

2. 農曆新春假期 (2/5 封關日、2/15 開紅盤日)

3.FOMC 三月會議 (3/20)

FOMC 一月會議基本上應該是老調重彈，將通膨率恢復到 2% 目標不變，根據 FedWatch 的數據顯示，一月維持利率區間 5.20-5.50% 的機率高達 95% 之上，而三月會議將公佈新的利率路徑點陣圖才是重點。

至於農曆新春假期過後，台北股市又會有怎麼樣的表現? 我們也可以藉由量化歷史數據來研判，統計過往 10 年封關日當天多數偏漲，歷史機率為 70%，新春開市之後也有相同現象，並且近 3 年開紅盤日都有逾 1% 的強勁漲幅，但 2020 年遇到 covid-19 疫情導致當日下跌 5.75%，但後 5 日以及後 10 日台北股市仍舊偏漲，歷史機率分別為 90%、80%。

想知道近 10 年台股封關指數變化嗎？完整內容可到豐雲學堂觀看！

延伸閱讀：

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