最新進展！中國恒大清算人浮出水面 股票繼續停牌

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-30 09:45

中國恒大 (03333-HK) 在周一（29 日）晚間表示，香港高等法院已經頒布清算令，且安邁顧問董事總經理 Edward Simon Middleton 及黃詠詩獲委任為共同及各別清算人。

據《券商中國》報導，Middleton 和黃詠詩在公司清算方面有較多經驗，曾擔任雲頂香港、百田石油、皇冠環球集團等清算人。

黃詠詩強調，清算令只針對母公司中國恒大集團，不會直接影響集團旗下附屬公司的運作，特別是在中國營運的附屬公司。

黃詠詩說，安邁希望與恒大管理層合作，達成解決方案，儘可能減少對所有利益持份者的影響。

黃詠詩表示，會全力保持集團業務持續運作，首要任務是儘可能保留、重組或繼續營運恒大的業務。她會有系統保留恒大的價值，從而增加債權人等權益人獲得還款的機會。

安邁是一家專業服務機構，提供企業咨詢、業務績效改進以及重整、周轉、破產服務。

此外，中國恒大表示，自周一上午 10 時 18 分起暫停股票買賣，並將繼續停牌，直到另行通知。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，邏輯上清算就代表了企業停止運作，但鑒於中國房地產市場的特點，預料會兩條線走，即恒大要一邊清算，一邊推動保交屋工作，各地方政府預料會協調和統籌。

協縱策略管理集團共同創始人黃立冲說，此前也有建商或有房地產業務的企業被清算，但恒大這種「超級建商」被清算，近年還是首例。

對於什麼是清算令，上海功承瀛泰律師事務所合夥人翁冠星律師指出，在香港等英美法地區，公司清算是一種常見的解散公司方式。