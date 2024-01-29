中國恒大今天面臨「生死時刻」 恐決定是否破產
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-29 09:00
中國恒大集團 (03333-HK) 面臨「生死時刻」，將在周一（29 日）進行清盤呈請聆訊，如果恒大提不出讓債權人滿意的方案，可能會面臨破產命運。
據《券商中國》報導，香港司法機構網站在上周五表示，香港高等法院將於周一 9 時 30 分舉行針對中國恒大的清盤呈請聆訊。法官陳靜芬將於周一下午 2 時 30 分就一項潛在的規管命令舉行聆訊。
此類規管令若生效，意味著法院將監管清盤程序，可能包括任命清盤人。
滙生國際資本公司總裁黃立冲指出，在 2024 年年前恒大就面臨是否破產的「生死時刻」。按照一般判案程序，如果恒大此次還提不出一個可以被法庭和債權人接受的方案，可能這一次就會面臨破產命運。
「現在是債權人申請恒大清盤進行聆訊，在恒大欠債的事實認定上是確定的，因此恒大唯一能避免清盤的理由就是，恒大能提出一個重組方案能被法庭接納，願意延期清盤。個人認為，以恒大目前的處境來說，可能難以提出一個有說服力的方案了。」黃立冲表示。
中國恒大曾公告，香港高等法院於 2023 年 12 月 4 日批准了公司的延期申請，將清盤呈請聆訊進一步延至 2024 年 1 月 29 日，讓中國恒大暫時喘了口氣。
事實上，在 2022 年 6 月，債權人佳盛環球就向香港高等法院提出針對中國恒大的清盤呈請，涉及債權金額為約 8.625 億港元，彼時聆訊時間定在 2022 年 8 月 31 日，後續針對中國恒大的清盤聆訊延期七次，直到此次定下最終時間。
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