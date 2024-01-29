鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-29 09:00

據《券商中國》報導，香港司法機構網站在上周五表示，香港高等法院將於周一 9 時 30 分舉行針對中國恒大的清盤呈請聆訊。法官陳靜芬將於周一下午 2 時 30 分就一項潛在的規管命令舉行聆訊。

此類規管令若生效，意味著法院將監管清盤程序，可能包括任命清盤人。

滙生國際資本公司總裁黃立冲指出，在 2024 年年前恒大就面臨是否破產的「生死時刻」。按照一般判案程序，如果恒大此次還提不出一個可以被法庭和債權人接受的方案，可能這一次就會面臨破產命運。

「現在是債權人申請恒大清盤進行聆訊，在恒大欠債的事實認定上是確定的，因此恒大唯一能避免清盤的理由就是，恒大能提出一個重組方案能被法庭接納，願意延期清盤。個人認為，以恒大目前的處境來說，可能難以提出一個有說服力的方案了。」黃立冲表示。

中國恒大曾公告，香港高等法院於 2023 年 12 月 4 日批准了公司的延期申請，將清盤呈請聆訊進一步延至 2024 年 1 月 29 日，讓中國恒大暫時喘了口氣。