〈能源盤後〉美方可能避免中東衝突升級 中國需求前景堪憂 油價回落收低

鉅亨網編譯許家華 2024-01-30 06:08

國際油價周一 (29 日) 收低，為 4 個交易日來首見，自亞洲交易時段的漲勢回落，當時油價因無人機襲擊導致三名駐約旦的美軍喪生，激起漲勢。

中東衝突擴大可能威脅原油供應，雖令石油交易商不安，但一些分析師認為美國應會避免該地區衝突進一步升級。對中國經濟和能源需求前景的擔憂情緒也抑制了油價上漲。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.23 美元或 1.6%，報每桶 76.78 美元，繼先前 3 個交易日上漲後首次收低。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.15 美元或 1.4%，報每桶 82.40 美元。

4 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.12 美元或近 1.4%，報每桶 81.83 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 2.9%，收每加侖 2.23 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.83 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 8.2%，收每百萬 Btu 2.49 美元，今日收盤到期。

市場驅動因素

亞洲交易時段，因無人機襲擊事件造成 3 名美國軍人死亡、30 多人受傷，交易員做出反應，Brent 原油和 WTI 原油均漲逾 1 美元 / 桶。

美方將這起攻擊歸咎於伊朗支持的民兵組織。 美國總統拜登誓言報復。

價格期貨集團分析師 Phil Flynn 認為，美軍遇襲死亡意味著以哈戰爭「在全球石油供應方面可能已進入新的風險時代」，雖然最初的價格漲勢逐漸消退，但「基本面前景趨向危險看漲」。

但另一方面，XS.com 市場分析師和研究人員 Samer Hasn 認為，美官方可能選擇「遏制局勢升級，僅採取有限的局部應對措施，因為擔心在選舉時會面臨更多止戰的內部壓力。無論如何，與任何其他地緣政治因素相比，石油市場似乎更擔心中國石油需求的未來。」

上周原油期貨價格漲至去年 11 月以來最高水準，部分係因美國生產中斷以及對經濟成長更樂觀的預期。

與此同時，SPI 資產管理公司董事總經理 Stephen Innes 指出，市場對中東局勢誤判的擔憂情緒加劇。「鑑於中東衝突固有的複雜性，現階段該地區似乎不太可能有穩定結果，這表明局勢可能持續不穩定，並產生廣泛的全球影響，其中油價上漲是主要問題，尤其是在供應嚴重中斷的情況下，因為霍爾木茲海峽的海上交通堵塞導致價格大幅上漲。」他寫道。

周一相關消息，美國能源部將為戰略石油儲備 (SPR) 購買 310 萬桶原油，並於 5 月交付。這些原油的均價在每桶 78.14 美元，低於 2022 年 SPR 原油約 95 美元的平均售價。