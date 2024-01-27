鉅亨網編譯許家華 2024-01-27 06:48

國際油價周五 (26 日) 收高，逆轉早盤跌幅，且本周因美國生產中斷、強勁的經濟數據以及對中東航運的擔憂情緒，油價漲幅超過 6%。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 65 美分或 0.8%，報每桶 78.01 美元，本周近月 WTI 油價上漲 6.5%，創下自去年 9 月 1 日以來最大單周漲幅。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.12 美元或 1.4%，報每桶 83.55 美元，本周近月 Brent 油價上漲 6.4%，創下自去年 10 月 13 日以來最大單周漲幅。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.29 美元，本周上漲 6.1%。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 2.84 美元，本周上漲 6.8%。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.5%，收每百萬 Btu 2.71 美元，本周收高 7.7%。

市場驅動因素

新航財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，美國石油供應和產量大幅下降為價格提供了支撐。 然而，「大部分日常交易似乎確實是由對中國的情緒驅動的。隨著中國經濟刺激措施提振香港和上海，油價在過去兩天飆升。」

周五早盤走低，隨後收復失地。根據路透報導，中國當局要求伊朗協助遏制葉門胡塞武裝勢力攻擊紅海商船，否則將面臨與北京的商業關係風險。(中國被視為伊朗約 90% 原油出口的買家)

由於胡塞武裝勢力攻擊通行紅海的船隻，迫使貨船和油輪改道，造成延誤和運輸成本上升，但中東石油流動尚未中斷。

本周油價上漲的主因是美國達科他州、德州和其他地區的寒冷天氣導致供應下降。

基礎設施資本顧問公司執行長 Jay Hatfield 表示，本周的上漲代表在經歷「150 年來最溫暖的 12 月」後，又回到了「有點正常的冬天」。先前因 12 月的溫暖削減了取暖油的需求，令油價承壓。

他預計，基於全球供需分析，且中國和印度經濟增長改善以及 OPEC 持續限制產量， WTI 石油 2024 年的價格範圍為 75 至 95 美元。