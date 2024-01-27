鉅亨網新聞中心 2024-01-27 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.24億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.66億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.47億美元。

24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅10.3%；UMA(UMA)24小時漲幅7.93%；Prometeus(PROM)24小時漲幅7.17%。

24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅20.2%；Sui(SUI)24小時跌幅15.5%；SuperFarm(SUPER)24小時跌幅11.7%。

近一週漲幅：API3(API3)近一週漲幅23.3%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅15.3%；ORDI(ORDI)近一週漲幅14%。