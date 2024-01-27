盤中速報 - 0x協議大漲19.14%，報0.4015美元
鉅亨網新聞中心 2024-01-27 21:05
0x協議(ZRX)在過去 24 小時內漲幅超過19.14%，最新價格0.4015美元，總成交量達0.32億美元，總市值2.91億美元，目前市值排名第 97 名。
近 1 日最高價：0.41美元，近 1 日最低價：0.337美元，流通供給量：847,496,055。
ZRX是一個基於以太坊的、支援點對點代幣交易的開源協議，致力於促進以太坊生態中ERC20代幣的交易。該協議旨在作為開放標準和通用構建模組，推動包括交易所功能的去中心化應用（DApps）之間的相容性和操作性，希望能夠建立結合交易功能的去中心化應用的開放標準。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.28%
- 近 1 月：-4.31%
- 近 3 月：+48.54%
- 近 6 月：+66.68%
- 今年以來：-7.23%
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