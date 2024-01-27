鉅亨網新聞中心 2024-01-27 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.63億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.17億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達8.15億美元。

24小時漲幅：Prometeus(PROM)24小時漲幅11.2%；Ark(ARK)24小時漲幅5.96%；MIOTA(IOTA)24小時漲幅4.88%。

24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅30.5%；CFX(CFX)24小時跌幅20.7%；Sui(SUI)24小時跌幅20.9%。

近一週漲幅：API3(API3)近一週漲幅23.3%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅15.3%；ORDI(ORDI)近一週漲幅14%。