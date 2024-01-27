鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.63億美元，Prometeus(PROM)24小時漲幅達11.2%
鉅亨網新聞中心 2024-01-27 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格41,839.73美元，24小時漲跌幅+4.42%；以太幣(ETH)現報價格2,272.91美元，24小時漲跌幅+1.79%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.63億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.17億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達8.15億美元。
24小時漲幅：Prometeus(PROM)24小時漲幅11.2%；Ark(ARK)24小時漲幅5.96%；MIOTA(IOTA)24小時漲幅4.88%。
24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅30.5%；CFX(CFX)24小時跌幅20.7%；Sui(SUI)24小時跌幅20.9%。
近一週漲幅：API3(API3)近一週漲幅23.3%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅15.3%；ORDI(ORDI)近一週漲幅14%。
近一週跌幅：Multichain(MULTI)近一週跌幅42.8%；Prometeus(PROM)近一週跌幅34.1%；Sui(SUI)近一週跌幅32.2%。
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