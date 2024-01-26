沅聖入股鈞翰智能取得6成股權 拓網路攝影機應用
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-01-26 19:06
工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 旗下沅聖 (6638-TW) 今 (26) 日公告，斥資 9000 萬元，入股網路攝影機業者鈞翰智能，取得 6 成股權。
鈞翰智能於 2014 年成立，公司核心業務維嵌入式網路高解析攝影機、網路影像錄影機、無線監視系統等監控設備等開發及 ODM 服務。
鈞翰智能表示，透過與晶片製造商合作，整合 AI 人工智慧解決方案和雲端服務系統，提供穩定、流暢且價格合理的網路攝影機相關產品。
除了開發網路攝影機成品外，鈞翰智能同時也提供鏡頭核心模組的產品形式，協助合作廠商快速整合所需商品，提供 IoT 產業不可或缺的設備。
而沅聖原本主要業務為嵌入式手持工業電腦，後來逐步展開轉型，聚焦於「智能家居」、「智慧生活」、「車用資訊娛樂」及「智能物流」等產品線。
此外，沅聖也拓展人工智能邊緣運算，結合各種感測器，能辨識多項物件及特殊聲音，此次透過入股鈞翰智能，結合雙方產品技術，將有助擴大相關布局。
- 台股可望更好！定期定額這樣做 贏戰大趨勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇